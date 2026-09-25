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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm) купить с доставкой в Москве
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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm)

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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm) - фото 1
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm) - фото 1
  • 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731760
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm)
4 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm)

HiWatch DS-I250M(C)(2.8 mm) 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном. 1/2.9'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; 1920?1080@25к/с; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR-подсветка до 30м, подсветка белым светом до 20м; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC; встроенный микрофон; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.

Отзывы о товаре 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
HiWatch DS-I250M(C)(2.8 mm) 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном. 1/2.9'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; 1920?1080@25к/с; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR-подсветка до 30м, подсветка белым светом до 20м; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC; встроенный микрофон; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm) - по цене 4190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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