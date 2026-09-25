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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728446
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
495

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый

Уличная IP-камера HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) выдерживает работу на морозе до -40 °C, при жаре до 60 °C. Матрица CMOS Progressive Scan 2 Мп сохраняет высокую детализацию на ч/б и цветном видео. Инфракрасная EXIR-подсветка равномерно освещает пространство для получения четкого изображения ночью. Поддержка PoE облегчает установку HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) с питанием через Ethernet-кабель. Устройство отправляет Heartbeat-сообщения для подтверждения нормальной работы. Вы можете сохранять видеоархив в облако и управлять камерой со смартфона.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная IP-камера HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) выдерживает работу на морозе до -40 °C, при жаре до 60 °C. Матрица CMOS Progressive Scan 2 Мп сохраняет высокую детализацию на ч/б и цветном видео. Инфракрасная EXIR-подсветка равномерно освещает пространство для получения четкого изображения ночью. Поддержка PoE облегчает установку HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) с питанием через Ethernet-кабель. Устройство отправляет Heartbeat-сообщения для подтверждения нормальной работы. Вы можете сохранять видеоархив в облако и управлять камерой со смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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