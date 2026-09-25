Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM)
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Благодаря степени защиты IP67, камера защищена от пыли и влаги, что делает ее идеальной для использования в любых погодных условиях. Элегантный белый корпус купольного типа обеспечивает стильный и ненавязчивый внешний вид, который легко интегрируется в любую среду. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое и детализированное изображение с разрешением 2688x1520 пикселей. Даже в условиях низкой освещенности вы получите качественное изображение благодаря встроенной ИК подсветке с дальностью до 30 метров, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям освещенности. Цифровой WDR обеспечивает превосходную видимость в условиях контрастного освещения, а широкий диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует безотказную работу камеры в экстремальных климатических условиях. Хотя камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, она оснащена портом RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение и простоту интеграции в существующую сеть видеонаблюдения. HiWatch представляет собой высококачественное решение для профессионального наблюдения, идеальное для защиты вашего дома или бизнеса.
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