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Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI купить с доставкой в Москве
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Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI

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Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 1
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 2
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 3
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 4
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 5
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 6
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 7
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 8
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 9
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 10
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 11
Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 1
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 2
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 3
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 4
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 5
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 6
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 7
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 8
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 9
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 10
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 11
  • Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
4 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
360

Описание товара Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI

Видеокамера TP-Link представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности как внутри, так и снаружи помещений. С высокой степенью защиты IP67, эта камера способна выдерживать самые суровые погодные условия, функционируя в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Камера выполнена в стильном белом купольном корпусе, который подойдет для любого интерьера и экстерьера. Оснащенная 3-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкое разрешение 2304x1296 пикселей, что позволяет получать детализированное изображение. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки гарантирует качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Цифровой WDR позволяет справляться с перепадами яркости, обеспечивая равномерное качество изображения. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что добавляет дополнительный уровень детализации к видеоинформации. Подключение к сети осуществляется через порт RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение без участия Wi-Fi. Бренд TP-Link известен своим качеством и надежностью, что делает эту камеру отличным выбором для надежного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности как внутри, так и снаружи помещений. С высокой степенью защиты IP67, эта камера способна выдерживать самые суровые погодные условия, функционируя в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Камера выполнена в стильном белом купольном корпусе, который подойдет для любого интерьера и экстерьера. Оснащенная 3-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкое разрешение 2304x1296 пикселей, что позволяет получать детализированное изображение. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки гарантирует качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Цифровой WDR позволяет справляться с перепадами яркости, обеспечивая равномерное качество изображения. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что добавляет дополнительный уровень детализации к видеоинформации. Подключение к сети осуществляется через порт RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение без участия Wi-Fi. Бренд TP-Link известен своим качеством и надежностью, что делает эту камеру отличным выбором для надежного видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI - по цене 4180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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