Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%4 250 руб. 4 930 руб.
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В наличии
Код товара: 591197
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Загружаем...
4 250 руб. -14%
4 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, кг.
2.2
Описание товара Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)
аналоговая камера HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) подходит для установки на потолок или вне помещения. Благодаря CMOS-матрице на 2 Мп вы получите четкую видеозапись происходящего с разрешением 1920x1080 dpi. Данная модель дополнена режимом ночной съемки и ИК-подсветкой на 20 метров. Прибор HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) позволяет настраивать параметры яркости, насыщенности, баланса белого и т.д. Купольная камера весит 235 г и обладает размерами 8.2x8.2x9.6 см, а поставляется вместе с шестигранным ключом и наклейкой. Допускается работа при влажности до 90% и температуре в диапазоне от -40°C до +60°C.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
аналоговая камера HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) подходит для установки на потолок или вне помещения. Благодаря CMOS-матрице на 2 Мп вы получите четкую видеозапись происходящего с разрешением 1920x1080 dpi. Данная модель дополнена режимом ночной съемки и ИК-подсветкой на 20 метров. Прибор HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) позволяет настраивать параметры яркости, насыщенности, баланса белого и т.д. Купольная камера весит 235 г и обладает размерами 8.2x8.2x9.6 см, а поставляется вместе с шестигранным ключом и наклейкой. Допускается работа при влажности до 90% и температуре в диапазоне от -40°C до +60°C.
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - по цене 4250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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