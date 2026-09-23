Top.Mail.Ru
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 1
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 2
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 3
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 4
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 5
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 6
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 1
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 2
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 3
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 4
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 5
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 6
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
4 250 руб.  4 930 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

4 120 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591197
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)
4 250 руб. -14%
4 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, кг.
2.2

Описание товара Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)

аналоговая камера HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) подходит для установки на потолок или вне помещения. Благодаря CMOS-матрице на 2 Мп вы получите четкую видеозапись происходящего с разрешением 1920x1080 dpi. Данная модель дополнена режимом ночной съемки и ИК-подсветкой на 20 метров. Прибор HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) позволяет настраивать параметры яркости, насыщенности, баланса белого и т.д. Купольная камера весит 235 г и обладает размерами 8.2x8.2x9.6 см, а поставляется вместе с шестигранным ключом и наклейкой. Допускается работа при влажности до 90% и температуре в диапазоне от -40°C до +60°C.

Отзывы о товаре Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
аналоговая камера HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) подходит для установки на потолок или вне помещения. Благодаря CMOS-матрице на 2 Мп вы получите четкую видеозапись происходящего с разрешением 1920x1080 dpi. Данная модель дополнена режимом ночной съемки и ИК-подсветкой на 20 метров. Прибор HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) позволяет настраивать параметры яркости, насыщенности, баланса белого и т.д. Купольная камера весит 235 г и обладает размерами 8.2x8.2x9.6 см, а поставляется вместе с шестигранным ключом и наклейкой. Допускается работа при влажности до 90% и температуре в диапазоне от -40°C до +60°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - по цене 4250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...