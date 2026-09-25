Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)
Уличная видеокамера TP-link в цилиндрическом корпусе сочетает в себе прочность и функциональность. Благодаря степени защиты IP67 она устойчива к любой погоде: грязь, пыль и даже сильный дождь ей не страшны. Работает при экстремальных температурах от -40 до +60 °С — надёжный контроль круглый год. Камера с разрешением 3 мегапикселя (2304x1296) обеспечивает четкое и детализированное изображение днём и ночью. Инфракрасная подсветка гарантирует качественное видеонаблюдение даже в полной темноте. Цифровой WDR улучшает картинку в сложных условиях освещения, помогая различать детали как на ярком солнце, так и в тени. Лёгкая и миниатюрная (всего 260 грамм), эта модель легко устанавливается там, где нужна надёжная охрана территории. Подключение через порт RJ-45 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Для тех, кому важна надёжность без компромиссов — отличный выбор для уличного наблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm)
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитВидеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) ...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D2-30p 2.8мм
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 5 110 руб. 14 930 руб.1278 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитКомпактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8m...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитIP Видеокамера 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 5 490 руб. 7 580 руб.1373 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитВидеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C330(4mm)