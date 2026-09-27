Камера наблюдения KGUARD CW30R11
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%4 570 руб. 6 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 213430
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Характеристики
Бренд
KGuard
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
2
Описание товара Камера наблюдения KGUARD CW30R11
Камера видеонаблюдения для наружной установки, 1/3 датчик Sony Super HAD CCD, фиксированная линза, инфракрасная подсветка (30 светодиодов) до 20 м, совместима с PAL и NTSC, водонепроницаемость, температурные пределы от -10 ° C до 50 ° C
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
KGuard
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения для наружной установки, 1/3 датчик Sony Super HAD CCD, фиксированная линза, инфракрасная подсветка (30 светодиодов) до 20 м, совместима с PAL и NTSC, водонепроницаемость, температурные пределы от -10 ° C до 50 ° C
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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