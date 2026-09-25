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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm)

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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 1
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 2
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 3
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 4
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 5
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 6
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 7
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 1
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 2
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 3
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 4
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 5
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 6
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 7
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm)
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Степень защиты
IP54
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm)

HiWatch выпускает компактную и лёгкую видеокамеру — всего 120 граммов, она практически незаметна, не перегружает интерьер и легко крепится в нужном месте. Камера пишет видео в разрешении Full HD 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткую детализацию событий. Матрица на 2 Мпикс. гарантирует стабильное качество съёмки, а цифровой WDR поможет сохранять информативность изображения даже при сложном освещении. Встроенный микрофон фиксирует происходящее не только на видео, но и на звук, для полного контроля ситуации. Благодаря поддержке Wi-Fi камеру легко подключить дистанционно — не требуется прокладка проводов. ИК-подсветка и функция "день/ночь" позволяют вести круглосуточное наблюдение: даже ночью объект останется под присмотром. Уровень защиты IP54 делает камеру устойчивой к случайным брызгам и пыли в помещении. Камера поддерживает карты памяти microSD — не пропустит ни одного важного момента, а белый и чёрный цвета корпуса впишутся в любой интерьер. Прямоугольная форма корпуса добавляет лаконичности современному видеонаблюдению.

Отзывы о товаре Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
прямоугольная
Степень защиты
IP54
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
HiWatch выпускает компактную и лёгкую видеокамеру — всего 120 граммов, она практически незаметна, не перегружает интерьер и легко крепится в нужном месте. Камера пишет видео в разрешении Full HD 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткую детализацию событий. Матрица на 2 Мпикс. гарантирует стабильное качество съёмки, а цифровой WDR поможет сохранять информативность изображения даже при сложном освещении. Встроенный микрофон фиксирует происходящее не только на видео, но и на звук, для полного контроля ситуации. Благодаря поддержке Wi-Fi камеру легко подключить дистанционно — не требуется прокладка проводов. ИК-подсветка и функция "день/ночь" позволяют вести круглосуточное наблюдение: даже ночью объект останется под присмотром. Уровень защиты IP54 делает камеру устойчивой к случайным брызгам и пыли в помещении. Камера поддерживает карты памяти microSD — не пропустит ни одного важного момента, а белый и чёрный цвета корпуса впишутся в любой интерьер. Прямоугольная форма корпуса добавляет лаконичности современному видеонаблюдению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm) - по цене 4850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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