Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm)
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I214(C) (2.8 mm)
HiWatch выпускает компактную и лёгкую видеокамеру — всего 120 граммов, она практически незаметна, не перегружает интерьер и легко крепится в нужном месте. Камера пишет видео в разрешении Full HD 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткую детализацию событий. Матрица на 2 Мпикс. гарантирует стабильное качество съёмки, а цифровой WDR поможет сохранять информативность изображения даже при сложном освещении. Встроенный микрофон фиксирует происходящее не только на видео, но и на звук, для полного контроля ситуации. Благодаря поддержке Wi-Fi камеру легко подключить дистанционно — не требуется прокладка проводов. ИК-подсветка и функция "день/ночь" позволяют вести круглосуточное наблюдение: даже ночью объект останется под присмотром. Уровень защиты IP54 делает камеру устойчивой к случайным брызгам и пыли в помещении. Камера поддерживает карты памяти microSD — не пропустит ни одного важного момента, а белый и чёрный цвета корпуса впишутся в любой интерьер. Прямоугольная форма корпуса добавляет лаконичности современному видеонаблюдению.
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