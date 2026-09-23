IP-камера TP-Link Tapo C220
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара IP-камера TP-Link Tapo C220
IP-камера TP-Link Tapo C220 благодаря поворотной конструкции обеспечивает отслеживание объектов на 360° по горизонтали и 114° по вертикали внутри помещения. Матрица CMOS 4 Мп с разрешением FullHD позволяет рассматривать мелкие детали на цветном и черно-белом изображении. Инфракрасная подсветка с дальностью 9 м гарантирует четкую съемку в темное время суток. Искусственный интеллект позволяет отправлять уведомления пользователю при обнаружении определенных событий – движение людей и животных, плач ребенка. Функции звуковой и световой сигнализации привлекают внимание окружающих. Интегрированные динамик и микрофон предоставляют возможность двухсторонней аудиосвязи. IP-камера TP-Link Tapo C220 подключается к сети посредством беспроводной технологии Wi-Fi.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитТурельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитIP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8m...
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в Сплит2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm)...
-
В наличииЦена 4 250 руб. 4 930 руб.1063 руб. в СплитКамера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(2.8 mm)
Отзывы о товаре IP-камера TP-Link Tapo C220