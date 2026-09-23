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IP-камера TP-Link Tapo C220 купить с доставкой в Москве
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IP-камера TP-Link Tapo C220

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 1
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 2
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 3
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 4
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 5
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 6
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 7
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 8
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 9
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 10
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 11
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 12
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 13
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 14
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 15
  • IP-камера TP-Link Tapo C220 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
3 690 руб.  5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638217
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
шарообразный
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
21х20х15
Вес, г.
420

Описание товара IP-камера TP-Link Tapo C220

IP-камера TP-Link Tapo C220 благодаря поворотной конструкции обеспечивает отслеживание объектов на 360° по горизонтали и 114° по вертикали внутри помещения. Матрица CMOS 4 Мп с разрешением FullHD позволяет рассматривать мелкие детали на цветном и черно-белом изображении. Инфракрасная подсветка с дальностью 9 м гарантирует четкую съемку в темное время суток. Искусственный интеллект позволяет отправлять уведомления пользователю при обнаружении определенных событий – движение людей и животных, плач ребенка. Функции звуковой и световой сигнализации привлекают внимание окружающих. Интегрированные динамик и микрофон предоставляют возможность двухсторонней аудиосвязи. IP-камера TP-Link Tapo C220 подключается к сети посредством беспроводной технологии Wi-Fi.

Отзывы о товаре IP-камера TP-Link Tapo C220




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
шарообразный
Микрофон
да
Описание
IP-камера TP-Link Tapo C220 благодаря поворотной конструкции обеспечивает отслеживание объектов на 360° по горизонтали и 114° по вертикали внутри помещения. Матрица CMOS 4 Мп с разрешением FullHD позволяет рассматривать мелкие детали на цветном и черно-белом изображении. Инфракрасная подсветка с дальностью 9 м гарантирует четкую съемку в темное время суток. Искусственный интеллект позволяет отправлять уведомления пользователю при обнаружении определенных событий – движение людей и животных, плач ребенка. Функции звуковой и световой сигнализации привлекают внимание окружающих. Интегрированные динамик и микрофон предоставляют возможность двухсторонней аудиосвязи. IP-камера TP-Link Tapo C220 подключается к сети посредством беспроводной технологии Wi-Fi.
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