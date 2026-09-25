Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и защиту в любых погодных условиях. Эта камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное видео. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество съемки в условиях высококонтрастного освещения. Устройство выполнено в цилиндрическом корпусе белого цвета и имеет степень защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая его идеальным выбором для установки на улице. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, добавляя дополнительный уровень безопасности. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена инфракрасной подсветкой для эффективной работы в условиях низкой освещенности или полной темноты. Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +60 °С позволяет использовать камеру в различных климатических условиях без потери производительности. Отсутствие Wi-Fi-модуля требует использования проводного подключения, а также возможность подключения карты памяти не предусмотрена, что необходимо учитывать при интеграции камеры в систему видеонаблюдения. Являясь продуктом бренда Tiandy, эта камера сочетает в себе устойчивость к внешним воздействиям, функциональность и простоту установки, предоставляя пользователю надежное решение для обеспечения безопасности на улице.
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