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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 8
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 9
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 10
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 10
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728468
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х11
Вес, г.
373

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm

Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и защиту в любых погодных условиях. Эта камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное видео. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество съемки в условиях высококонтрастного освещения. Устройство выполнено в цилиндрическом корпусе белого цвета и имеет степень защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая его идеальным выбором для установки на улице. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, добавляя дополнительный уровень безопасности. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена инфракрасной подсветкой для эффективной работы в условиях низкой освещенности или полной темноты. Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +60 °С позволяет использовать камеру в различных климатических условиях без потери производительности. Отсутствие Wi-Fi-модуля требует использования проводного подключения, а также возможность подключения карты памяти не предусмотрена, что необходимо учитывать при интеграции камеры в систему видеонаблюдения. Являясь продуктом бренда Tiandy, эта камера сочетает в себе устойчивость к внешним воздействиям, функциональность и простоту установки, предоставляя пользователю надежное решение для обеспечения безопасности на улице.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и защиту в любых погодных условиях. Эта камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное видео. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество съемки в условиях высококонтрастного освещения. Устройство выполнено в цилиндрическом корпусе белого цвета и имеет степень защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая его идеальным выбором для установки на улице. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, добавляя дополнительный уровень безопасности. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена инфракрасной подсветкой для эффективной работы в условиях низкой освещенности или полной темноты. Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +60 °С позволяет использовать камеру в различных климатических условиях без потери производительности. Отсутствие Wi-Fi-модуля требует использования проводного подключения, а также возможность подключения карты памяти не предусмотрена, что необходимо учитывать при интеграции камеры в систему видеонаблюдения. Являясь продуктом бренда Tiandy, эта камера сочетает в себе устойчивость к внешним воздействиям, функциональность и простоту установки, предоставляя пользователю надежное решение для обеспечения безопасности на улице.
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Доставка
Отзывы


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