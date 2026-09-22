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Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907)

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Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 5
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727795
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907)

Надёжная уличная видеокамера Tantos в компактном цилиндрическом корпусе уверенно справляется со своими задачами при любых погодных условиях — степень защиты IP66 защищает её от дождя, пыли и грязи. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С позволит использовать эту камеру как в зимние морозы, так и в летнюю жару. Белый корпус легко впишется в любую архитектуру. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица 2 МПикс. обеспечивают чёткую, детализированную картинку на протяжении всего времени наблюдения. Наличие ИК-подсветки и функции день/ночь гарантируют эффективный контроль территории в любое время суток, а цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук. Поддержка карт памяти microSD делает хранение и просмотр записей удобными без дополнительных устройств. Питание PoE упрощает монтаж — питание и данные идут по одному кабелю. Лёгкая, всего 0,34 кг, эта камера идеальна для установки практически на любой поверхности, не требуя усиленной конструкции.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907)




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Надёжная уличная видеокамера Tantos в компактном цилиндрическом корпусе уверенно справляется со своими задачами при любых погодных условиях — степень защиты IP66 защищает её от дождя, пыли и грязи. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С позволит использовать эту камеру как в зимние морозы, так и в летнюю жару. Белый корпус легко впишется в любую архитектуру. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица 2 МПикс. обеспечивают чёткую, детализированную картинку на протяжении всего времени наблюдения. Наличие ИК-подсветки и функции день/ночь гарантируют эффективный контроль территории в любое время суток, а цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук. Поддержка карт памяти microSD делает хранение и просмотр записей удобными без дополнительных устройств. Питание PoE упрощает монтаж — питание и данные идут по одному кабелю. Лёгкая, всего 0,34 кг, эта камера идеальна для установки практически на любой поверхности, не требуя усиленной конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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