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Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF

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Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 2
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Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 7
Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 8
Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 9
Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 10
Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 11
Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 1
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 2
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 3
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 4
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 5
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 6
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 7
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 8
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 9
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 10
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 11
  • Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF
4 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
Запись фото
Да
Габариты (ШxВxГ)
195.8x132.8x18.39 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF

Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF




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Характеристики
Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
Запись фото
Да
Габариты (ШxВxГ)
195.8x132.8x18.39 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - по цене 4300 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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