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Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый

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Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 7
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 8
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 9
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 10
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 11
  • Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728784
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Нет
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
122х170х22 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый

Видеодомофонный комплект Falcon Eye KIT- Vista, также называемый видеосистемой для подъезда или видеорегистратором с управляющими элементами, включает в себя автономный видеодомофон с механическими кнопками и 4,3-дюймовым ЖК-экраном. Основные особенности позволяют расширять инфраструктуру видеонаблюдения за счёт подключения до двух вызывных панелей и двух дополнительных камер, что обеспечивает расширенную фиксацию входных точек и территорий. Устройство оснащено поддержкой подключения к подъездному координатному и цифровому домофону с помощью блока сопряжения, что обеспечивает интеграцию в существующие системы безопасности. Встроенный блок питания обеспечивает питание от стандартной электросети 220 В, а также при необходимости — питание от внешнего блока питания DC12 В для резервных источников энергии. Габаритные размеры модели составляют 122х170х22 мм, что упрощает её монтаж и интеграцию в разные типы объектов.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Нет
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
122х170х22 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Видеодомофонный комплект Falcon Eye KIT- Vista, также называемый видеосистемой для подъезда или видеорегистратором с управляющими элементами, включает в себя автономный видеодомофон с механическими кнопками и 4,3-дюймовым ЖК-экраном. Основные особенности позволяют расширять инфраструктуру видеонаблюдения за счёт подключения до двух вызывных панелей и двух дополнительных камер, что обеспечивает расширенную фиксацию входных точек и территорий. Устройство оснащено поддержкой подключения к подъездному координатному и цифровому домофону с помощью блока сопряжения, что обеспечивает интеграцию в существующие системы безопасности. Встроенный блок питания обеспечивает питание от стандартной электросети 220 В, а также при необходимости — питание от внешнего блока питания DC12 В для резервных источников энергии. Габаритные размеры модели составляют 122х170х22 мм, что упрощает её монтаж и интеграцию в разные типы объектов.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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