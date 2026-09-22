Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728784
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Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый
Видеодомофонный комплект Falcon Eye KIT- Vista, также называемый видеосистемой для подъезда или видеорегистратором с управляющими элементами, включает в себя автономный видеодомофон с механическими кнопками и 4,3-дюймовым ЖК-экраном. Основные особенности позволяют расширять инфраструктуру видеонаблюдения за счёт подключения до двух вызывных панелей и двух дополнительных камер, что обеспечивает расширенную фиксацию входных точек и территорий.
Устройство оснащено поддержкой подключения к подъездному координатному и цифровому домофону с помощью блока сопряжения, что обеспечивает интеграцию в существующие системы безопасности. Встроенный блок питания обеспечивает питание от стандартной электросети 220 В, а также при необходимости — питание от внешнего блока питания DC12 В для резервных источников энергии. Габаритные размеры модели составляют 122х170х22 мм, что упрощает её монтаж и интеграцию в разные типы объектов.
Видеодомофонный комплект Falcon Eye KIT- Vista, также называемый видеосистемой для подъезда или видеорегистратором с управляющими элементами, включает в себя автономный видеодомофон с механическими кнопками и 4,3-дюймовым ЖК-экраном. Основные особенности позволяют расширять инфраструктуру видеонаблюдения за счёт подключения до двух вызывных панелей и двух дополнительных камер, что обеспечивает расширенную фиксацию входных точек и территорий.
Устройство оснащено поддержкой подключения к подъездному координатному и цифровому домофону с помощью блока сопряжения, что обеспечивает интеграцию в существующие системы безопасности. Встроенный блок питания обеспечивает питание от стандартной электросети 220 В, а также при необходимости — питание от внешнего блока питания DC12 В для резервных источников энергии. Габаритные размеры модели составляют 122х170х22 мм, что упрощает её монтаж и интеграцию в разные типы объектов.
Видеодомофон Falcon Eye Kit-Vista белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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