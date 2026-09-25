Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728785
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Описание товара Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый
Изящный монитор LEO HD Wi-Fi бренда Falcon Eye в компактном исполнении.
Поддерживает работу с мобильным приложением Smart Life, форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC).
Сенсорный экран IPS с диагональю 7” обеспечивает высокое качество и сочность изображения.
Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер.
Монитор LEO HD Wi-Fiпозволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов).
Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3).
Дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова)
Изящный монитор LEO HD Wi-Fi бренда Falcon Eye в компактном исполнении.
Поддерживает работу с мобильным приложением Smart Life, форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC).
Сенсорный экран IPS с диагональю 7” обеспечивает высокое качество и сочность изображения.
Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер.
Монитор LEO HD Wi-Fiпозволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов).
Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3).
Дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова)
Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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