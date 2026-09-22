Видеодомофон Fanvil i506W черный
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Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1280х800
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 795 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728800
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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1280х800
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Релейные выходы
Да
Тревожные входы
8
RS-485
Да
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
247.96x25.6x156.96 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
930
Описание товара Видеодомофон Fanvil i506W черный
Fanvil i506W — внутренняя SIP-станция от Fanvil в новом дизайне для ответа на аудио/видео-вызов с SIP-домофонов Fanvil и открытия двери нажатием одной клавиши с встроенным WiFi-модулем . Также из веб-интерфейса панели можно найти камеры, находящиеся в той же сети, и нажатием одной кнопки отображать на дисплее картинку с камеры.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FANVIL
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1280х800
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Релейные выходы
Да
Тревожные входы
8
RS-485
Да
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Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
247.96x25.6x156.96 мм
Страна производитель
Китай
Fanvil i506W — внутренняя SIP-станция от Fanvil в новом дизайне для ответа на аудио/видео-вызов с SIP-домофонов Fanvil и открытия двери нажатием одной клавиши с встроенным WiFi-модулем . Также из веб-интерфейса панели можно найти камеры, находящиеся в той же сети, и нажатием одной кнопки отображать на дисплее картинку с камеры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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