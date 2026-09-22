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Видеодомофон Fanvil i64 черный купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Fanvil i64 черный

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Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 1
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 2
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 3
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 4
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 5
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 6
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 7
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 8
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 9
Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 1
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 2
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 3
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 4
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 5
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 6
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 7
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 8
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 9
  • Видеодомофон Fanvil i64 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728807
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Питание
PoE
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
17x88x35 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
748

Описание товара Видеодомофон Fanvil i64 черный

Fanvil i64 — новейший SIP-видеодомофон с поддержкой SIP и PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP66) и от механических воздействий (IK07). Устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка домофон эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ. Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт. i64 отличается новым современным дизайном и может подходить как для накладной, так и для врезной установки.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Fanvil i64 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Питание
PoE
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
17x88x35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil i64 — новейший SIP-видеодомофон с поддержкой SIP и PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP66) и от механических воздействий (IK07). Устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка домофон эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ. Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт. i64 отличается новым современным дизайном и может подходить как для накладной, так и для врезной установки.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Доставка
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