Видеодомофон Fanvil i66 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 656 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728680
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Характеристики
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Поддержка карт памяти
microSD
Релейные выходы
Нет
RS-485
Да
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
300x115.6x33.2 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.58
Описание товара Видеодомофон Fanvil i66 черный
Fanvil i66 - это домофон с распознаванием лиц совершенно нового дизайна. Конструкция изделия выполнена из цельноалюминиевого сплава, а уровень взрывозащиты - IK07. Он отличается четким и разумным линейным дизайном, обеспечивая пользователям роскошный и элегантный внешний вид, обеспечивая при этом высокопрочную защиту. Домофон предлагает различные формы открывания дверей и качество голосовой связи высокой четкости, обеспечивая пользователям высококачественную безопасность доступа и услуги внутренней связи.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Поддержка карт памяти
microSD
Релейные выходы
Нет
RS-485
Да
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Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
300x115.6x33.2 мм
Страна производитель
Китай
Fanvil i66 - это домофон с распознаванием лиц совершенно нового дизайна. Конструкция изделия выполнена из цельноалюминиевого сплава, а уровень взрывозащиты - IK07. Он отличается четким и разумным линейным дизайном, обеспечивая пользователям роскошный и элегантный внешний вид, обеспечивая при этом высокопрочную защиту. Домофон предлагает различные формы открывания дверей и качество голосовой связи высокой четкости, обеспечивая пользователям высококачественную безопасность доступа и услуги внутренней связи.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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