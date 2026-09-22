Видеодомофон Tantos Jolli белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеодомофон Tantos Jolli белый
Монитор цветного видеодомофона Tantos Jolli HD Wi-Fi , с поддержкой форматов AHD 1080р/720p или CVBS, с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон, удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками, дополнительный канал управления воротами. Тонкий корпус со стеклянной передней поверхностью. Экран 10 дюймов, емкостной сенсорный, разрешение 1024x600, hands free. Возможность одновременного просмотра всех каналов в режиме "8 в 1". Встроенный Wi-Fi модуль с возможностью связи вызывных панелей с приложением "vhOme" для iOS и Android. Подключение 4-х видеокамер, 4-х панелей, до 6-ти мониторов в одной системе. Встроенная память 50 фото в формате CVBS или 10 фото в формате 1080p. Запись фото или видео на microSD карту до 256Гб (в комплект не входит). Запись по детектору движения или постоянная по всем каналам.
Отзывы о товаре Видеодомофон Tantos Jolli белый