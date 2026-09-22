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Видеодомофон Tantos Jolli белый купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Tantos Jolli белый

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Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 1
Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 2
Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 3
Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 4
Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 5
Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
10
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
4
  • Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 1
  • Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 2
  • Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 3
  • Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 4
  • Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 5
  • Видеодомофон Tantos Jolli белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728692
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Характеристики

Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
10
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
4
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Порты USB
1
Габариты (ШxВxГ)
370x260x10 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Tantos Jolli белый

Монитор цветного видеодомофона Tantos Jolli HD Wi-Fi , с поддержкой форматов AHD 1080р/720p или CVBS, с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон, удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками, дополнительный канал управления воротами. Тонкий корпус со стеклянной передней поверхностью. Экран 10 дюймов, емкостной сенсорный, разрешение 1024x600, hands free. Возможность одновременного просмотра всех каналов в режиме "8 в 1". Встроенный Wi-Fi модуль с возможностью связи вызывных панелей с приложением "vhOme" для iOS и Android. Подключение 4-х видеокамер, 4-х панелей, до 6-ти мониторов в одной системе. Встроенная память 50 фото в формате CVBS или 10 фото в формате 1080p. Запись фото или видео на microSD карту до 256Гб (в комплект не входит). Запись по детектору движения или постоянная по всем каналам.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Tantos Jolli белый




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Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
10
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
4
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Порты USB
1
Габариты (ШxВxГ)
370x260x10 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор цветного видеодомофона Tantos Jolli HD Wi-Fi , с поддержкой форматов AHD 1080р/720p или CVBS, с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон, удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками, дополнительный канал управления воротами. Тонкий корпус со стеклянной передней поверхностью. Экран 10 дюймов, емкостной сенсорный, разрешение 1024x600, hands free. Возможность одновременного просмотра всех каналов в режиме "8 в 1". Встроенный Wi-Fi модуль с возможностью связи вызывных панелей с приложением "vhOme" для iOS и Android. Подключение 4-х видеокамер, 4-х панелей, до 6-ти мониторов в одной системе. Встроенная память 50 фото в формате CVBS или 10 фото в формате 1080p. Запись фото или видео на microSD карту до 256Гб (в комплект не входит). Запись по детектору движения или постоянная по всем каналам.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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