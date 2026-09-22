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Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1280x720
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 057 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728730
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Описание товара Аудиопанель Fanvil i16SV CMOS цвет панели: серебристый
Fanvil i16SV — видеодомофон с поддержкой SIP и PoE в новом элегантном дизайне. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет неразборную конструкцию, что позволяет полностью защитить устройство от воздействия влаги и пыли (IP65) и от механических воздействий (IK10), а также имеет защитный козырек. i16SV устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 ?. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Поддержка двух SIP-линий позволяет с помощью одного домофона обеспечивать контроль доступа сразу в две организации в одном здании (или на одном этаже).
Fanvil i16SV — видеодомофон с поддержкой SIP и PoE в новом элегантном дизайне. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет неразборную конструкцию, что позволяет полностью защитить устройство от воздействия влаги и пыли (IP65) и от механических воздействий (IK10), а также имеет защитный козырек. i16SV устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 ?. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Поддержка двух SIP-линий позволяет с помощью одного домофона обеспечивать контроль доступа сразу в две организации в одном здании (или на одном этаже).
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