Видеодомофон Tantos Selina HD M Tuya Smart Life белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728697
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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
276x200x40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
620
Описание товара Видеодомофон Tantos Selina HD M Tuya Smart Life белый
Видеодомофон Tantos создан для тех, кто ценит удобство и безопасность дома. Компактный корпус весом всего 0,62 кг легко разместится на стене, не перегружая интерьер. Большой 7-дюймовый экран с разрешением 1024x600 позволяет разглядеть даже мельчайшие детали — уверенность в том, кто пришёл, гарантирована. Громкая связь обеспечит комфортное общение с посетителем на расстоянии.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tantos
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
276x200x40 мм
Страна производитель
Китай
Видеодомофон Tantos создан для тех, кто ценит удобство и безопасность дома. Компактный корпус весом всего 0,62 кг легко разместится на стене, не перегружая интерьер. Большой 7-дюймовый экран с разрешением 1024x600 позволяет разглядеть даже мельчайшие детали — уверенность в том, кто пришёл, гарантирована. Громкая связь обеспечит комфортное общение с посетителем на расстоянии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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