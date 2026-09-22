Гарантия качества
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Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
10
Разрешение монитора
1080x720
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728698
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Описание товара Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый
TANTOS Stark HD SE - изящный монитор в компактном исполнении. Поддерживает форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC). Большой сенсорный экран IPS с диагональю 10” обеспечивает высокое качество и сочность изображения. Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер. Монитор позволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов). Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3). Есть дополнительные выходы HOOK/GATE (HOOK предназначен для подключения модуля сопряжения, GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова).
TANTOS Stark HD SE - изящный монитор в компактном исполнении. Поддерживает форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC). Большой сенсорный экран IPS с диагональю 10” обеспечивает высокое качество и сочность изображения. Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер. Монитор позволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов). Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3). Есть дополнительные выходы HOOK/GATE (HOOK предназначен для подключения модуля сопряжения, GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова).
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