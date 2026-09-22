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Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый

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Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 4
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Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 6
Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 7
Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 8
Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 9
Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 10
Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
10
Разрешение монитора
1080x720
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 1
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 2
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 3
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 4
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 5
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 6
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 7
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 8
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 9
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 10
  • Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728698
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Характеристики

Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
10
Разрешение монитора
1080x720
Количество вызывных панелей/камер
2
Габариты (ШxВxГ)
310x280x5 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый

TANTOS Stark HD SE - изящный монитор в компактном исполнении. Поддерживает форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC). Большой сенсорный экран IPS с диагональю 10” обеспечивает высокое качество и сочность изображения. Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер. Монитор позволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов). Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3). Есть дополнительные выходы HOOK/GATE (HOOK предназначен для подключения модуля сопряжения, GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова).



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Tantos Stark HD SE белый




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Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
10
Разрешение монитора
1080x720
Количество вызывных панелей/камер
2
Габариты (ШxВxГ)
310x280x5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
TANTOS Stark HD SE - изящный монитор в компактном исполнении. Поддерживает форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC). Большой сенсорный экран IPS с диагональю 10” обеспечивает высокое качество и сочность изображения. Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер. Монитор позволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов). Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3). Есть дополнительные выходы HOOK/GATE (HOOK предназначен для подключения модуля сопряжения, GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова).


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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