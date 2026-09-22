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Видеодомофон Fanvil i505W черный купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Fanvil i505W черный

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Видеодомофон Fanvil i505W черный - фото 1
Видеодомофон Fanvil i505W черный - фото 2
Видеодомофон Fanvil i505W черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
1
  • Видеодомофон Fanvil i505W черный - фото 1
  • Видеодомофон Fanvil i505W черный - фото 2
  • Видеодомофон Fanvil i505W черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 954 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728799
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Характеристики

Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
1
PoE
Да
Габариты (ШxВxГ)
190x125x50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
503

Описание товара Видеодомофон Fanvil i505W черный

Домашняя станция Fanvil i505 (i505W) — это 7-дюймовый сенсорный внутренний терминал со стильным дизайном и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Работающий на базе Android 9.0, он легко интегрируется со сторонними приложениями. Благодаря разнообразию интерфейсов расширения, он легко подключается к устройствам безопасности для использования таких функций, как двусторонняя связь, дистанционное открывание дверей и сигнализация. Идеально подходит для жилых комплексов, вилл, офисных зданий и других объектов, обеспечивая безопасную и комфортную жизнь.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Fanvil i505W черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
1
PoE
Да
Габариты (ШxВxГ)
190x125x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя станция Fanvil i505 (i505W) — это 7-дюймовый сенсорный внутренний терминал со стильным дизайном и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Работающий на базе Android 9.0, он легко интегрируется со сторонними приложениями. Благодаря разнообразию интерфейсов расширения, он легко подключается к устройствам безопасности для использования таких функций, как двусторонняя связь, дистанционное открывание дверей и сигнализация. Идеально подходит для жилых комплексов, вилл, офисных зданий и других объектов, обеспечивая безопасную и комфортную жизнь.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
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