Видеодомофон Tantos Marilyn белый

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728694
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Tantos Marilyn HD Wi-Fi IPS (white) - монитор с поддержкой форматов AHD/CVI/TVI 1080р/720p или CVBS (PAL), с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон в мобильное приложение "vhOme 2.2", удаленный просмотр на смартфоне вызывных панелей и видеокамер, удаленное управление замками или воротами, подключенными к вызывным панелям и просмотр записей на SD карте.
Тонкий корпус со стеклянной передней поверхностью.
Экран 7 дюймов IPS, емкостной сенсорный, разрешение 1024x600, hands free.
Встроенный Wi-Fi модуль (может работать в беспроводных или проводных сетях Ethernet) с возможностью связи вызывных панелей с приложением "vhOme 2.2" для iOS и Android.
Выход HOOK для работы с блоками сопряжения подъездных домофонов.
Tantos Marilyn HD Wi-Fi IPS (white) - монитор с поддержкой форматов AHD/CVI/TVI 1080р/720p или CVBS (PAL), с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон в мобильное приложение "vhOme 2.2", удаленный просмотр на смартфоне вызывных панелей и видеокамер, удаленное управление замками или воротами, подключенными к вызывным панелям и просмотр записей на SD карте.
Тонкий корпус со стеклянной передней поверхностью.
Экран 7 дюймов IPS, емкостной сенсорный, разрешение 1024x600, hands free.
Встроенный Wi-Fi модуль (может работать в беспроводных или проводных сетях Ethernet) с возможностью связи вызывных панелей с приложением "vhOme 2.2" для iOS и Android.
Выход HOOK для работы с блоками сопряжения подъездных домофонов.
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