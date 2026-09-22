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Видеодомофон Tantos Marilyn белый купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Tantos Marilyn белый

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Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 1
Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 2
Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 3
Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 4
Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 5
Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 6
Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 7
Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 1
  • Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 2
  • Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 3
  • Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 4
  • Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 5
  • Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 6
  • Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 7
  • Видеодомофон Tantos Marilyn белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728694
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Характеристики

Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
222х154х15 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Tantos Marilyn белый

Tantos Marilyn HD Wi-Fi IPS (white) - монитор с поддержкой форматов AHD/CVI/TVI 1080р/720p или CVBS (PAL), с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон в мобильное приложение "vhOme 2.2", удаленный просмотр на смартфоне вызывных панелей и видеокамер, удаленное управление замками или воротами, подключенными к вызывным панелям и просмотр записей на SD карте. Тонкий корпус со стеклянной передней поверхностью. Экран 7 дюймов IPS, емкостной сенсорный, разрешение 1024x600, hands free. Встроенный Wi-Fi модуль (может работать в беспроводных или проводных сетях Ethernet) с возможностью связи вызывных панелей с приложением "vhOme 2.2" для iOS и Android. Выход HOOK для работы с блоками сопряжения подъездных домофонов.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Tantos Marilyn белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
222х154х15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Tantos Marilyn HD Wi-Fi IPS (white) - монитор с поддержкой форматов AHD/CVI/TVI 1080р/720p или CVBS (PAL), с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон в мобильное приложение "vhOme 2.2", удаленный просмотр на смартфоне вызывных панелей и видеокамер, удаленное управление замками или воротами, подключенными к вызывным панелям и просмотр записей на SD карте. Тонкий корпус со стеклянной передней поверхностью. Экран 7 дюймов IPS, емкостной сенсорный, разрешение 1024x600, hands free. Встроенный Wi-Fi модуль (может работать в беспроводных или проводных сетях Ethernet) с возможностью связи вызывных панелей с приложением "vhOme 2.2" для iOS и Android. Выход HOOK для работы с блоками сопряжения подъездных домофонов.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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