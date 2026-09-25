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Монитор видеодомофона ZKTeco VT07-B01 купить с доставкой в Москве
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Монитор видеодомофона ZKTeco VT07-B01

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Монитор видеодомофона ZKTeco VT07-B01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х768
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728982
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Характеристики

Бренд
ZKTeco
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х768
PoE
Нет
Поддержка карт памяти
microSD
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
да
Габариты (ШxВxГ)
185x117x22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
550

Описание товара Монитор видеодомофона ZKTeco VT07-B01

VT07-B01 - это видеодомофон на базе Linux, который является идеальным решением для жилых зданий и офисов. Он предлагает различные функции, включая аудио- и видеосвязь, поддержку дверной станции и коммуникацию внутреннего монитора через TCP / IP, позволяя контролировать открытие главной двери. VT07-B01 в основном используется с терминалами контроля доступа для интеграции контроля доступа + видеодомофона. В то же время он также может подключаться к IPC (поддерживает протокол ONVIF). Когда терминал контроля доступа звонит, VT07-B01 автоматически показывает 4 разделенных экрана, включая видео контроля доступа и 3 видео IPC одновременно, позволяя пользователям более подробно наблюдать за внешней средой.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Монитор видеодомофона ZKTeco VT07-B01




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ZKTeco
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х768
PoE
Нет
Поддержка карт памяти
microSD
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Развернуть
Ethernet (LAN)
да
Габариты (ШxВxГ)
185x117x22 мм
Страна производитель
Китай
Описание
VT07-B01 - это видеодомофон на базе Linux, который является идеальным решением для жилых зданий и офисов. Он предлагает различные функции, включая аудио- и видеосвязь, поддержку дверной станции и коммуникацию внутреннего монитора через TCP / IP, позволяя контролировать открытие главной двери. VT07-B01 в основном используется с терминалами контроля доступа для интеграции контроля доступа + видеодомофона. В то же время он также может подключаться к IPC (поддерживает протокол ONVIF). Когда терминал контроля доступа звонит, VT07-B01 автоматически показывает 4 разделенных экрана, включая видео контроля доступа и 3 видео IPC одновременно, позволяя пользователям более подробно наблюдать за внешней средой.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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