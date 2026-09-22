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Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный купить с доставкой в Москве
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Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный

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Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 1
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 2
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 3
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 4
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 5
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 6
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 7
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 8
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 9
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 10
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 11
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 1
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 2
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 3
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 4
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 5
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 6
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 7
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 8
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 9
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 10
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 11
  • Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728732
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
по витой паре
PoE
Да
Релейные выходы
1
Тревожные входы
4
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
138x65x27 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный

Домофония HIKVISION – это современное устройство для обеспечения безопасности и комфорта в вашем доме или офисе. Этот IP домофон от известного бренда HikVision выполнен в стильном черном цвете и идеально вписывается в любой интерьер. Устройство предназначено для накладного монтажа, что упрощает его установку и не требует значительных изменений в конструкции помещения. HIKVISION обладает функцией громкой связи, позволяя вам легко и удобно общаться с посетителями без необходимости использования трубки. Благодаря поддержке IP технологий, этот домофон обеспечивает надежное и стабильное подключение, предоставляя возможность интеграции с другими охранными системами, а также управления устройством удаленно через мобильные приложения. Выбирая домофонию HIKVISION, вы получаете надежное и многофункциональное решение для безопасного управления доступом в ваше жилище или рабочее пространство.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
по витой паре
PoE
Да
Релейные выходы
1
Тревожные входы
4
RS-485
Нет
Развернуть
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
138x65x27 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Домофония HIKVISION – это современное устройство для обеспечения безопасности и комфорта в вашем доме или офисе. Этот IP домофон от известного бренда HikVision выполнен в стильном черном цвете и идеально вписывается в любой интерьер. Устройство предназначено для накладного монтажа, что упрощает его установку и не требует значительных изменений в конструкции помещения. HIKVISION обладает функцией громкой связи, позволяя вам легко и удобно общаться с посетителями без необходимости использования трубки. Благодаря поддержке IP технологий, этот домофон обеспечивает надежное и стабильное подключение, предоставляя возможность интеграции с другими охранными системами, а также управления устройством удаленно через мобильные приложения. Выбирая домофонию HIKVISION, вы получаете надежное и многофункциональное решение для безопасного управления доступом в ваше жилище или рабочее пространство.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Доставка
Отзывы


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