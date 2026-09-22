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Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728732
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Описание товара Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный
Домофония HIKVISION – это современное устройство для обеспечения безопасности и комфорта в вашем доме или офисе. Этот IP домофон от известного бренда HikVision выполнен в стильном черном цвете и идеально вписывается в любой интерьер. Устройство предназначено для накладного монтажа, что упрощает его установку и не требует значительных изменений в конструкции помещения.
HIKVISION обладает функцией громкой связи, позволяя вам легко и удобно общаться с посетителями без необходимости использования трубки. Благодаря поддержке IP технологий, этот домофон обеспечивает надежное и стабильное подключение, предоставляя возможность интеграции с другими охранными системами, а также управления устройством удаленно через мобильные приложения.
Выбирая домофонию HIKVISION, вы получаете надежное и многофункциональное решение для безопасного управления доступом в ваше жилище или рабочее пространство.
Домофония HIKVISION – это современное устройство для обеспечения безопасности и комфорта в вашем доме или офисе. Этот IP домофон от известного бренда HikVision выполнен в стильном черном цвете и идеально вписывается в любой интерьер. Устройство предназначено для накладного монтажа, что упрощает его установку и не требует значительных изменений в конструкции помещения.
HIKVISION обладает функцией громкой связи, позволяя вам легко и удобно общаться с посетителями без необходимости использования трубки. Благодаря поддержке IP технологий, этот домофон обеспечивает надежное и стабильное подключение, предоставляя возможность интеграции с другими охранными системами, а также управления устройством удаленно через мобильные приложения.
Выбирая домофонию HIKVISION, вы получаете надежное и многофункциональное решение для безопасного управления доступом в ваше жилище или рабочее пространство.
Видеопанель Hikvision DS-KV6113-PE1(C) цвет панели: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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