Комплект домофона Tantos Melisa Kit белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x400
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728699
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Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x400
Количество вызывных панелей/камер
2
Габариты (ШxВxГ)
205х128х18 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
290
Описание товара Комплект домофона Tantos Melisa Kit белый
В комплект Melisa HD Kit входит стильный семидюймовый домофон Tantos Mia HD и вызывная панель Falcon Eye FE-305HD. В тонкий 18 миллимитровый корпус домофона Tantos Mia HD встроен блок питания, что существенно упрощает его установку, а эргономично расположенные сенсорные кнопки делают управление домофоном интуитивно понятным. Вызывная антивандальная видеопанель медного цвета Falcon Eye FE-305HD имеет встроенную камеру высокого разрешения 1080p. Раздельная регулировка уровней микрофона и динамика позволяет использовать панель в любых условиях - от шумной улицы до тихого подъезда.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x400
Количество вызывных панелей/камер
2
Габариты (ШxВxГ)
205х128х18 мм
Страна производитель
Китай
В комплект Melisa HD Kit входит стильный семидюймовый домофон Tantos Mia HD и вызывная панель Falcon Eye FE-305HD. В тонкий 18 миллимитровый корпус домофона Tantos Mia HD встроен блок питания, что существенно упрощает его установку, а эргономично расположенные сенсорные кнопки делают управление домофоном интуитивно понятным. Вызывная антивандальная видеопанель медного цвета Falcon Eye FE-305HD имеет встроенную камеру высокого разрешения 1080p. Раздельная регулировка уровней микрофона и динамика позволяет использовать панель в любых условиях - от шумной улицы до тихого подъезда.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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