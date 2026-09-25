Комплект домофона Falcon Eye Taurus (Lira+AVP-506+FE-2369+FE12/50) ассорти
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Характеристики
Описание товара Комплект домофона Falcon Eye Taurus (Lira+AVP-506+FE-2369+FE12/50) ассорти
Комплект видеодомофона (Lira+AVP-506+FE-2369+FE-12/50). В составе Lira - цветной видеодомофон с трубкой на магните, экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, встроенный блок питания, вертикальное исполнение, TFT LCD 4,3" 480x272, 160х180х27мм + видеопанель вызывная AVP-506 (PAL) накладная, 4-х проводная, с ИК подсветкой до 0,6м, матрица 1/3", 1000 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), t -40…+55. + замок FE-2369 накладной электромеханический, универсальный, цилиндр + три ключа, блокируемая кнопка выхода, 142х105х35, 12 В + FE-12/50 импульсный источник питания 12В, 5А. Комплект видеодомофона Taurus (комплект Lira+AVP-506+FE-2369+FE-12/50) производства компании Falcon Eye по цене 21 137,00 ? с быстрой доставкой по Москве и в любой город России от интернет-магазина Сатро-Паладин. У нас вы можете прочитать подробное описание, посмотреть технические характеристики и ознакомиться с реальными отзывами покупателей. Не нашли подходящую модель, отправьте заявку на подбор похожих товаров. Мы производим не только поставку, но и монтаж, разработку проекта и сервисное обслуживание.
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