Видеодомофон Tantos Amelie Slim HD SE белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
4
Интеграция в умный дом
Нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728689
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Характеристики
Бренд
Tantos
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
4
Запись фото
Нет
Интеграция в умный дом
Нет
Подключение вызывных панелей
4-проводное
PoE
Нет
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Питание
AC 220V
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
175x112x20 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
640
Описание товара Видеодомофон Tantos Amelie Slim HD SE белый
Домофония Tantos – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для повышения комфорта и безопасности вашего дома. Выполненная в элегантном белом цвете, она легко впишется в любой интерьер. Основной особенностью данной модели является 7-дюймовый экран, обеспечивающий отличное качество изображения благодаря разрешению 1024х600 пикселей. Это позволяет пользователю четко видеть посетителей и обеспечивать надежный контроль доступа в помещение. Бренд Tantos известен своей надежностью и продуманностью решений, что делает эту домофонию отличным выбором для вашего дома или офиса.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Tantos
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
4
Запись фото
Нет
Интеграция в умный дом
Нет
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Развернуть
PoE
Нет
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Питание
AC 220V
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
175x112x20 мм
Страна производитель
Китай
Домофония Tantos – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для повышения комфорта и безопасности вашего дома. Выполненная в элегантном белом цвете, она легко впишется в любой интерьер. Основной особенностью данной модели является 7-дюймовый экран, обеспечивающий отличное качество изображения благодаря разрешению 1024х600 пикселей. Это позволяет пользователю четко видеть посетителей и обеспечивать надежный контроль доступа в помещение. Бренд Tantos известен своей надежностью и продуманностью решений, что делает эту домофонию отличным выбором для вашего дома или офиса.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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