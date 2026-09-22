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Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый купить с доставкой в Москве
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Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый

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Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 1
Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 2
Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 3
Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 4
Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 5
Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 6
Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
  • Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 1
  • Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 2
  • Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 3
  • Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 4
  • Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 5
  • Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 6
  • Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 505 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728724
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
Габариты (ШxВxГ)
87.56x87.56x30 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
183

Описание товара Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый

Представляем Fanvil A10W – современную аудиопанель темно-серого цвета, идеальное решение для контроля доступа. Компактный дизайн и прочный корпус обеспечивают надежность и долговечность. Благодаря поддержке PoE, установка Fanvil A10W значительно упрощается, экономя ваше время и средства на прокладке кабелей. Встроенный Wi-Fi модуль предлагает гибкость размещения, а высококачественная аудиосвязь гарантирует четкое общение с посетителями. Эта вызывная панель легко интегрируется в существующие IP-системы, повышая безопасность и удобство вашего дома или офиса.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Аудиопанель Fanvil A10W цвет панели: темно-серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
Габариты (ШxВxГ)
87.56x87.56x30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем Fanvil A10W – современную аудиопанель темно-серого цвета, идеальное решение для контроля доступа. Компактный дизайн и прочный корпус обеспечивают надежность и долговечность. Благодаря поддержке PoE, установка Fanvil A10W значительно упрощается, экономя ваше время и средства на прокладке кабелей. Встроенный Wi-Fi модуль предлагает гибкость размещения, а высококачественная аудиосвязь гарантирует четкое общение с посетителями. Эта вызывная панель легко интегрируется в существующие IP-системы, повышая безопасность и удобство вашего дома или офиса.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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