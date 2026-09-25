Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B)
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Характеристики
Описание товара Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B)
Видеодомофон VDP-H2211B, также известный как монитор IP-домофона или дисплей видеодомофона, представляет собой устройство с 7-дюймовым сенсорным TFT LCD дисплеем с разрешением 1024x600 пикселей, обеспечивающее функциональный интерфейс для системы видеодомофонии. Встроенная операционная система RTOS (реального времени) и 64 МБ оперативной памяти позволяют обрабатывать видео и аудиосигналы в реальном времени, а встроенный процессор обеспечивает стабильную работу устройства. Дисплей управляется сенсорной панелью, что способствует быстрому и удобному управлению вызовами, просмотром видео и настройками. Устройство поддерживает подключение до 16 IP-камер и привязку до 5 видеодомофонов, что удобно для многоквартирных и коммерческих объектов. Различные интерфейсы включают RJ45 (Ethernet), USB, слот для TF-карты, тревожные входы (8 шт.) и тревожные выходы, что расширяет возможности интеграции с системами безопасности и автоматизации.
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