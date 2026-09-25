Вызывная панель HiWatch VDP-D4212W/Flush
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
скрытый
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728970
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
серебристый
Монтаж
скрытый
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Релейные выходы
Нет
RS-485
Да
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
91x174x29 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, кг.
1.2
Описание товара Вызывная панель HiWatch VDP-D4212W/Flush
Вызывная панель HiWatch VDP-D4212W/Flush
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
серебристый
Монтаж
скрытый
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Релейные выходы
Нет
RS-485
Да
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
91x174x29 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Вызывная панель HiWatch VDP-D4212W/Flush - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вызывная панель HiWatch VDP-D4212W/Flush