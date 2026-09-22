Аудиопанель Fanvil i10SV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728726
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
105x95x40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
190
Описание товара Аудиопанель Fanvil i10SV
Fanvil i10SV — SIP-видеодомофон с поддержкой PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP54). i10V устойчив к температурам от -20 до +50 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
105x95x40 мм
Страна производитель
Китай
Fanvil i10SV — SIP-видеодомофон с поддержкой PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP54). i10V устойчив к температурам от -20 до +50 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ.
Аудиопанель Fanvil i10SV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аудиопанель Fanvil i10SV