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Аудиопанель Fanvil i10SV купить с доставкой в Москве
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Аудиопанель Fanvil i10SV

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Аудиопанель Fanvil i10SV - фото 1
Аудиопанель Fanvil i10SV - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
  • Аудиопанель Fanvil i10SV - фото 1
  • Аудиопанель Fanvil i10SV - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728726
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
105x95x40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
190

Описание товара Аудиопанель Fanvil i10SV

Fanvil i10SV — SIP-видеодомофон с поддержкой PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP54). i10V устойчив к температурам от -20 до +50 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Аудиопанель Fanvil i10SV




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
105x95x40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil i10SV — SIP-видеодомофон с поддержкой PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP54). i10V устойчив к температурам от -20 до +50 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аудиопанель Fanvil i10SV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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