Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб.
В наличии
Код товара: 728778
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 940 руб.
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
280x200x40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800
Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый
Монитор цветного видеодомофона Falcon Eye Cosmo HD Plus с поддержкой форматов AHD, CVI, TVI (1080р/720p) или CVBS, экран 7" TFT LCD, сенсорные кнопки управления, дополнительный канал управления воротами, hands free. Подключение 2-х видеокамер, 2-х панелей, до 6-ти мониторов в одной системе. Встроенная память на 100 фото или 10 видеороликов по вызову. Запись фото или видео на microSD карту от 8 до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. ВНИМАНИЕ: Монитор совместим по интеркому только с мониторами серии Cosmo (HD/WiFi) с сенсорными кнопками! Подключение до 2 вызывных панелей, до 2 видеокамер, до 5 дополнительных мониторов по адресному интеркому
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
280x200x40 мм
Страна производитель
Китай
Монитор цветного видеодомофона Falcon Eye Cosmo HD Plus с поддержкой форматов AHD, CVI, TVI (1080р/720p) или CVBS, экран 7" TFT LCD, сенсорные кнопки управления, дополнительный канал управления воротами, hands free. Подключение 2-х видеокамер, 2-х панелей, до 6-ти мониторов в одной системе. Встроенная память на 100 фото или 10 видеороликов по вызову. Запись фото или видео на microSD карту от 8 до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. ВНИМАНИЕ: Монитор совместим по интеркому только с мониторами серии Cosmo (HD/WiFi) с сенсорными кнопками! Подключение до 2 вызывных панелей, до 2 видеокамер, до 5 дополнительных мониторов по адресному интеркому
Купить Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - по цене 7940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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