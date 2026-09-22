Комплект домофона Falcon Eye Vela + AVC-305 PAL серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728793
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
серый
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.2
Описание товара Комплект домофона Falcon Eye Vela + AVC-305 PAL серый
Бюджетный комплект видеодомофона включающий в себя видеомонитор Falcon Eye Vela и вызывную панель Activision AVC-305 (PAL). Монитор видеодомофона Falcon Eye Vela цветной с экраном TFT LCD 4,3" и разрешением 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, с возможностью подключения 2 вызывных панелей и до 3-х дополнительных мониторов, 25 мелодий мелодий вызова на выбор.
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Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
серый
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Страна производитель
Китай
Бюджетный комплект видеодомофона включающий в себя видеомонитор Falcon Eye Vela и вызывную панель Activision AVC-305 (PAL). Монитор видеодомофона Falcon Eye Vela цветной с экраном TFT LCD 4,3" и разрешением 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, с возможностью подключения 2 вызывных панелей и до 3-х дополнительных мониторов, 25 мелодий мелодий вызова на выбор.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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