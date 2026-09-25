Видеодомофон HiWatch VDP-H2201

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728971
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
IP-домофонный монитор предназначен для организации системы видеонаблюдения и контроля доступа в жилых и коммерческих объектах. Устройство выполняет функцию коммутации видеосигнала и позволяет реализовать частный или совместный просмотр с возможностью интеграции в существующие системы безопасности.
Основные параметры включают габаритные размеры 200x140x23 мм, что обеспечивает комфортное размещение внутри помещений с умеренной площадью. Корпус спроектирован с учетом эргономики, его компактные размеры позволяют монтировать устройство на стандартных панелях или в стеновые ниши.
Технические характеристики предусматривают поддержку IP-протокола для передачи видеосигнала, что обеспечивает высокое качество изображения и быстрый обмен данными. Встроенная система обеспечивает устойчивое соединение и защиту данных, что важно для надежности системы.
IP-домофонный монитор предназначен для организации системы видеонаблюдения и контроля доступа в жилых и коммерческих объектах. Устройство выполняет функцию коммутации видеосигнала и позволяет реализовать частный или совместный просмотр с возможностью интеграции в существующие системы безопасности.
Основные параметры включают габаритные размеры 200x140x23 мм, что обеспечивает комфортное размещение внутри помещений с умеренной площадью. Корпус спроектирован с учетом эргономики, его компактные размеры позволяют монтировать устройство на стандартных панелях или в стеновые ниши.
Технические характеристики предусматривают поддержку IP-протокола для передачи видеосигнала, что обеспечивает высокое качество изображения и быстрый обмен данными. Встроенная система обеспечивает устойчивое соединение и защиту данных, что важно для надежности системы.
Видеодомофон HiWatch VDP-H2201 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеодомофон HiWatch VDP-H2201