Видеопанель Falcon Eye FE-ipanel 3 HD цветной сигнал CMOS цвет панели: серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728721
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
серебристый
Монтаж
настенный
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
180x80x50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
536
Описание товара Видеопанель Falcon Eye FE-ipanel 3 HD цветной сигнал CMOS цвет панели: серебристый
Видеопанель Falcon Eye FE-ipanel 3 HD Silver представляет собой часть системы безопасности и позволяет связаться с помещением, домом или квартирой от входной двери. Простая конструкция облегчает управление и обеспечивает четкую связь. Панель имеет прочный корпус, защищающий внутреннюю плату. Видеопанель имеет встроенный AHD видеомодуль высокого разрешения 1920x1080 с широким углом обзора 110°, ИК-подсветку для обеспечения видимости в темное время суток, также предусмотрена подсветка кнопки. Панель может работать при температурах от -30° до +60° и имеет класс защиты IP66.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Цвет
серебристый
Монтаж
настенный
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
180x80x50 мм
Страна производитель
Китай
Видеопанель Falcon Eye FE-ipanel 3 HD Silver представляет собой часть системы безопасности и позволяет связаться с помещением, домом или квартирой от входной двери. Простая конструкция облегчает управление и обеспечивает четкую связь. Панель имеет прочный корпус, защищающий внутреннюю плату. Видеопанель имеет встроенный AHD видеомодуль высокого разрешения 1920x1080 с широким углом обзора 110°, ИК-подсветку для обеспечения видимости в темное время суток, также предусмотрена подсветка кнопки. Панель может работать при температурах от -30° до +60° и имеет класс защиты IP66.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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