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Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728992
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Описание товара Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 серого цвета оборудована цветной камерой для видеосвязи и выполняет функцию своеобразного входного звонка. Благодаря матрице CMOS 2 Мп изображение на экране домофона будет воспроизводиться в высоком качестве, что позволит четко разглядеть того, кто стоит за дверью. Кроме того, углы обзора камеры (вертикальный 75°, горизонтальный 129°) обеспечивают захват большего количества деталей. Наличие ИК-подсветки предусматривает возможность камеры снимать в темноте.
Для поддержания стабильной работы вызывной панели Hikvision DS-KV6103-PE1 используется аккумулятор с напряжением питания 12 В. Встроенные динамики и всенаправленный микрофон поддерживают функцию голосового общения. Чтобы при этом звук был максимально четким, они оборудованы системой подавления шума и эха. Датчик обнаружения движения запускает видеозапись при появлении кого-либо перед камерой панели. Способность вызывной панели эффективно работать при температуре от -40°С до +55°С делает возможной ее установку вне помещения.
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 серого цвета оборудована цветной камерой для видеосвязи и выполняет функцию своеобразного входного звонка. Благодаря матрице CMOS 2 Мп изображение на экране домофона будет воспроизводиться в высоком качестве, что позволит четко разглядеть того, кто стоит за дверью. Кроме того, углы обзора камеры (вертикальный 75°, горизонтальный 129°) обеспечивают захват большего количества деталей. Наличие ИК-подсветки предусматривает возможность камеры снимать в темноте.
Для поддержания стабильной работы вызывной панели Hikvision DS-KV6103-PE1 используется аккумулятор с напряжением питания 12 В. Встроенные динамики и всенаправленный микрофон поддерживают функцию голосового общения. Чтобы при этом звук был максимально четким, они оборудованы системой подавления шума и эха. Датчик обнаружения движения запускает видеозапись при появлении кого-либо перед камерой панели. Способность вызывной панели эффективно работать при температуре от -40°С до +55°С делает возможной ее установку вне помещения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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