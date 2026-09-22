Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Монтаж
накладной (+ скрытый через кронштейн)
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731668
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Описание товара Комплект домофона Falcon Eye KIT- Vista
Комплект видеодомофона FALCON EYE KIT- Vista
Новинка от Falcon Eye - комплект видеодомофона с 4,3" экраном и механическими кнопками управления. Поддерживает подключение 2-х вызывных панелей и 2-х дополнительных камер. Возможность подключения к подъездному координатному или цифровому домофону (с помощью блока сопряжения). Домофон имеет встроенный блок питания, что позволяет без проблем запитать его от сети 220В. Кроме этого, устройство альтернативно может быть запитано от внешнего БП DC12В (например, для подключения домофона к резервированному источнику питания). Комплектуется антивандальной цветной вызывной видео панелью.
Комплект видеодомофона FALCON EYE KIT- Vista
Новинка от Falcon Eye - комплект видеодомофона с 4,3" экраном и механическими кнопками управления. Поддерживает подключение 2-х вызывных панелей и 2-х дополнительных камер. Возможность подключения к подъездному координатному или цифровому домофону (с помощью блока сопряжения). Домофон имеет встроенный блок питания, что позволяет без проблем запитать его от сети 220В. Кроме этого, устройство альтернативно может быть запитано от внешнего БП DC12В (например, для подключения домофона к резервированному источнику питания). Комплектуется антивандальной цветной вызывной видео панелью.
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