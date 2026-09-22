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Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый купить с доставкой в Москве
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Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый

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Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 1
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 2
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 3
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 4
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 5
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 6
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 7
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 1
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 2
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 3
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 4
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 5
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 6
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 7
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730658
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Габариты
31 х 21.2 х 17.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х22
Вес, кг.
3

Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый

Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL в элегантном бежевом цвете — это гармония стиля и продуманной функциональности, способная превратить обычный завтрак в настоящее удовольствие. Легендарный дизайн KitchenAid с плавными линиями и премиальной отделкой идеально вписывается в любую кухню, добавляя тёплый акцент и подчёркивая вашу любовь к качественным деталям. Широкие прорези подходят для ломтиков разной толщины, а система автоцентрирования гарантирует равномерный поджар. Несколько режимов обжаривания и функция подогрева позволяют наслаждаться тостами именно той степени хруста, которую вы предпочитаете. Удобный рычаг подъёма делает использование ещё комфортнее. KitchenAid 5KMT2109EPL — выбор тех, кто ценит надёжность, стиль и каждое утро, начинающееся с идеального тоста.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL фарфоровый белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
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Габариты
31 х 21.2 х 17.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid 5KMT2109EPL в элегантном бежевом цвете — это гармония стиля и продуманной функциональности, способная превратить обычный завтрак в настоящее удовольствие. Легендарный дизайн KitchenAid с плавными линиями и премиальной отделкой идеально вписывается в любую кухню, добавляя тёплый акцент и подчёркивая вашу любовь к качественным деталям. Широкие прорези подходят для ломтиков разной толщины, а система автоцентрирования гарантирует равномерный поджар. Несколько режимов обжаривания и функция подогрева позволяют наслаждаться тостами именно той степени хруста, которую вы предпочитаете. Удобный рычаг подъёма делает использование ещё комфортнее. KitchenAid 5KMT2109EPL — выбор тех, кто ценит надёжность, стиль и каждое утро, начинающееся с идеального тоста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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