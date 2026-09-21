Тостер KitchenAid 5KMT2109EER красный
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Характеристики
Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109EER красный
Тостер KitchenAid звестен своей долговечностью, производительностью и стильным дизайном. Предлагая ряд функций, таких как очень широкие отделения для хлеба разных размеров, регулируемые настройки температуры и функции размораживания, тостер KitchenAid каждый раз обеспечивает идеально поджаренный хлеб, бублики и многое другое. Тостеры KitchenAid — надежный выбор для идеального золотистого цвета. Благодаря двум широким отверстиям и прочному металлическому корпусу он не только обеспечивает превосходную производительность, но и имеет эстетически привлекательный дизайн. Несмотря на разные формы и размеры хлеба, его можно использовать как для домашнего, так и для специально отобранного хлеба, обеспечивая равномерное поджаривание независимо от размера хлеба. Тостер имеет 7 степеней поджаривания, которые можно регулировать специальным рычагом. Он позволяет регулировать степень прожарки именно по вашему вкусу – от светлой до золотистой. Кроме того, он имеет высокий подъемный рычаг, который позволяет легко снять как большой, так и маленький пучок, обеспечивая удобное использование каждый день. Помимо этих функций тостер оснащен 4 дополнительными функциями, среди которых функция, позволяющая немного дольше сохранять тосты, быстрый нагрев и возможность разморозки замороженного хлеба. Он также предназначен для равномерного поджаривания рогаликов и уменьшения нагрева другой стороны, обеспечивая каждый раз идеальные тосты. Кроме того, это помогает мягко поджарить поверхность хлеба, обеспечивая идеальное поджаривание как снаружи, так и внутри.
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