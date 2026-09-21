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Тостер KitchenAid 5KMT2109EER красный купить с доставкой в Москве
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Тостер KitchenAid 5KMT2109EER красный

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Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 1
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 2
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 3
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 4
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 5
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 6
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 7
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 8
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 9
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 10
Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 1
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 2
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 3
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 4
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 5
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 6
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 7
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 8
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 9
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 10
  • Тостер KitchenAid 5KMT2109EER, красный, на 2 тоста - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691762
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х22
Вес, кг.
3

Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109EER красный

Тостер KitchenAid звестен своей долговечностью, производительностью и стильным дизайном. Предлагая ряд функций, таких как очень широкие отделения для хлеба разных размеров, регулируемые настройки температуры и функции размораживания, тостер KitchenAid каждый раз обеспечивает идеально поджаренный хлеб, бублики и многое другое. Тостеры KitchenAid — надежный выбор для идеального золотистого цвета. Благодаря двум широким отверстиям и прочному металлическому корпусу он не только обеспечивает превосходную производительность, но и имеет эстетически привлекательный дизайн. Несмотря на разные формы и размеры хлеба, его можно использовать как для домашнего, так и для специально отобранного хлеба, обеспечивая равномерное поджаривание независимо от размера хлеба. Тостер имеет 7 степеней поджаривания, которые можно регулировать специальным рычагом. Он позволяет регулировать степень прожарки именно по вашему вкусу – от светлой до золотистой. Кроме того, он имеет высокий подъемный рычаг, который позволяет легко снять как большой, так и маленький пучок, обеспечивая удобное использование каждый день. Помимо этих функций тостер оснащен 4 дополнительными функциями, среди которых функция, позволяющая немного дольше сохранять тосты, быстрый нагрев и возможность разморозки замороженного хлеба. Он также предназначен для равномерного поджаривания рогаликов и уменьшения нагрева другой стороны, обеспечивая каждый раз идеальные тосты. Кроме того, это помогает мягко поджарить поверхность хлеба, обеспечивая идеальное поджаривание как снаружи, так и внутри.

Отзывы о товаре Тостер KitchenAid 5KMT2109EER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер KitchenAid звестен своей долговечностью, производительностью и стильным дизайном. Предлагая ряд функций, таких как очень широкие отделения для хлеба разных размеров, регулируемые настройки температуры и функции размораживания, тостер KitchenAid каждый раз обеспечивает идеально поджаренный хлеб, бублики и многое другое. Тостеры KitchenAid — надежный выбор для идеального золотистого цвета. Благодаря двум широким отверстиям и прочному металлическому корпусу он не только обеспечивает превосходную производительность, но и имеет эстетически привлекательный дизайн. Несмотря на разные формы и размеры хлеба, его можно использовать как для домашнего, так и для специально отобранного хлеба, обеспечивая равномерное поджаривание независимо от размера хлеба. Тостер имеет 7 степеней поджаривания, которые можно регулировать специальным рычагом. Он позволяет регулировать степень прожарки именно по вашему вкусу – от светлой до золотистой. Кроме того, он имеет высокий подъемный рычаг, который позволяет легко снять как большой, так и маленький пучок, обеспечивая удобное использование каждый день. Помимо этих функций тостер оснащен 4 дополнительными функциями, среди которых функция, позволяющая немного дольше сохранять тосты, быстрый нагрев и возможность разморозки замороженного хлеба. Он также предназначен для равномерного поджаривания рогаликов и уменьшения нагрева другой стороны, обеспечивая каждый раз идеальные тосты. Кроме того, это помогает мягко поджарить поверхность хлеба, обеспечивая идеальное поджаривание как снаружи, так и внутри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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