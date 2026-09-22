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Тостер Smeg TSF02RDEU красный купить с доставкой в Москве
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Тостер Smeg TSF02RDEU красный

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Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 1
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 2
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 3
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 4
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 5
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 6
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 7
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 8
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 9
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 10
Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 1
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 2
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 3
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 4
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 5
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 6
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 7
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 8
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 9
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 10
  • Тостер Smeg TSF02RDEU красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730608
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
215 х 394 х 208 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х25
Вес, кг.
4.7

Описание товара Тостер Smeg TSF02RDEU красный

Smeg TSF02 — стильный тостер. Модель предусматривает наличие четырех отделений для тостов и поддерживает систему автоматической центровки ломтиков. Корпус из нержавеющей стали с эмалевым покрытием дополнен нескользящими ножками для безопасного размещения прибора.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF02RDEU красный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
Автоматическое центрирование; Подогрев; Размораживание; Регулировка степени поджаривания
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, инструкция
Габариты
215 х 394 х 208 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Smeg TSF02 — стильный тостер. Модель предусматривает наличие четырех отделений для тостов и поддерживает систему автоматической центровки ломтиков. Корпус из нержавеющей стали с эмалевым покрытием дополнен нескользящими ножками для безопасного размещения прибора.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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