Top.Mail.Ru
Тостер Smeg TSF02PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тостер Smeg TSF02PGEU пастельный зеленый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тостер Smeg TSF02PGEU зеленый - фото 1
Тостер Smeg TSF02PGEU зеленый - фото 2
Тостер Smeg TSF02PGEU зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
  • Тостер Smeg TSF02PGEU зеленый - фото 1
  • Тостер Smeg TSF02PGEU зеленый - фото 2
  • Тостер Smeg TSF02PGEU зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501148
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Размеры в упаковке, см
46х27х25
Вес, кг.
4.2

Описание товара Тостер Smeg TSF02PGEU пастельный зеленый

Smeg TSF02PGEU — тостер, выполненный в стилистике 50-х годов, который станет достойным украшением вашей кухни! В каждом приборе Smeg особое внимание уделяется деталям, дизайну и выбору материалов. Техника Smeg занимает центральное место в доме, позволяя ее владельцам проявить свою индивидуальность. Корпус из нержавеющей стали делает этот тостер прочным и долговечным, а съемный поддон для крошек, также сделанный из нержавеющей стали, делает чистку тостера идеально простой. В вашем распоряжении два отделения для тостов с автоматической центровкой ломтиков и шестью уровнями поджаривания: приготовьте свои идеальные тосты уже сегодня!

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF02PGEU пастельный зеленый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Описание
Smeg TSF02PGEU — тостер, выполненный в стилистике 50-х годов, который станет достойным украшением вашей кухни! В каждом приборе Smeg особое внимание уделяется деталям, дизайну и выбору материалов. Техника Smeg занимает центральное место в доме, позволяя ее владельцам проявить свою индивидуальность. Корпус из нержавеющей стали делает этот тостер прочным и долговечным, а съемный поддон для крошек, также сделанный из нержавеющей стали, делает чистку тостера идеально простой. В вашем распоряжении два отделения для тостов с автоматической центровкой ломтиков и шестью уровнями поджаривания: приготовьте свои идеальные тосты уже сегодня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Smeg TSF02PGEU пастельный зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...