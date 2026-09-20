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Характеристики
Тип товара
Тостер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501148
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Описание товара Тостер Smeg TSF02PGEU пастельный зеленый
Smeg TSF02PGEU — тостер, выполненный в стилистике 50-х годов, который станет достойным украшением вашей кухни! В каждом приборе Smeg особое внимание уделяется деталям, дизайну и выбору материалов. Техника Smeg занимает центральное место в доме, позволяя ее владельцам проявить свою индивидуальность. Корпус из нержавеющей стали делает этот тостер прочным и долговечным, а съемный поддон для крошек, также сделанный из нержавеющей стали, делает чистку тостера идеально простой. В вашем распоряжении два отделения для тостов с автоматической центровкой ломтиков и шестью уровнями поджаривания: приготовьте свои идеальные тосты уже сегодня!
Smeg TSF02PGEU — тостер, выполненный в стилистике 50-х годов, который станет достойным украшением вашей кухни! В каждом приборе Smeg особое внимание уделяется деталям, дизайну и выбору материалов. Техника Smeg занимает центральное место в доме, позволяя ее владельцам проявить свою индивидуальность. Корпус из нержавеющей стали делает этот тостер прочным и долговечным, а съемный поддон для крошек, также сделанный из нержавеющей стали, делает чистку тостера идеально простой. В вашем распоряжении два отделения для тостов с автоматической центровкой ломтиков и шестью уровнями поджаривания: приготовьте свои идеальные тосты уже сегодня!
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