Тостер Smeg TSF02PBEU голубой пастельный голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
голубой
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730604
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
голубой
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
215х208х394
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х25
Вес, кг.
4.7
Описание товара Тостер Smeg TSF02PBEU голубой пастельный голубой
Smeg TSF02 — стильный тостер. Модель предусматривает наличие четырех отделений для тостов и поддерживает систему автоматической центровки ломтиков. Корпус из нержавеющей стали с эмалевым покрытием дополнен нескользящими ножками для безопасного размещения прибора.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
голубой
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Развернуть
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Габариты
215х208х394
Страна производитель
Китай
Smeg TSF02 — стильный тостер. Модель предусматривает наличие четырех отделений для тостов и поддерживает систему автоматической центровки ломтиков. Корпус из нержавеющей стали с эмалевым покрытием дополнен нескользящими ножками для безопасного размещения прибора.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
Тостер Smeg TSF02PBEU голубой пастельный голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF02PBEU голубой пастельный голубой