Тостер Smeg TSF02BLEU черный
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292480
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х28х25
Вес, кг.
5
Описание товара Тостер Smeg TSF02BLEU черный
Тостер Smeg TSF02BLEU черный
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Теги товара: черные
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Тостер Smeg TSF02BLEU черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: черные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: черные
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