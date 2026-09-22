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Тостер Smeg TSF02PKEU розовый купить с доставкой в Москве
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Тостер Smeg TSF02PKEU розовый

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Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 1
Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 2
Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 3
Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 4
Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 5
Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность
1500
Основной цвет
розовый
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Регулировка температуры
да
  • Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 1
  • Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 2
  • Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 3
  • Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 4
  • Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 5
  • Тостер Smeg TSF02PKEU розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730609
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность
1500
Основной цвет
розовый
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматический выброс тостов
нет
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х25
Вес, кг.
4.2

Описание товара Тостер Smeg TSF02PKEU розовый

Тостер Smeg – это идеальное сочетание стиля и функциональности, выполненное в изысканном розовом цвете. Этот элегантный прибор станет ярким акцентом на вашей кухне. С двумя отделениями и возможностью приготовить до четырех тостов одновременно, он обеспечит вас вкусными и равномерно обжаренными тостами каждый раз. Корпус тостера изготовлен из прочного металла, что гарантирует долговечность и надежность устройства. Мощность тостера составляет 1500 Вт, благодаря чему он быстро нагревается и обжаривает хлеб до нужной степени. Регулировка степени обжаривания позволит вам выбрать идеальную текстуру для ваших тостов, а для большей безопасности и контроля предусмотрена кнопка отмены, которая остановит процесс в любой момент. Smeg позаботился и об удобстве использования: съемный поддон для крошек обеспечивает легкую чистку, а функция автоматического центрирования гарантирует, что ломтики хлеба всегда будут находиться в оптимальном положении для равномерной обжарки. Несмотря на отсутствие автоматического выброса тостов, легкое извлечение готовых ломтиков не составит труда благодаря продуманной конструкции. Произведенный в Китае и созданный под брендом Smeg, этот тостер не только украсит вашу кухню, но и станет надежным помощником в приготовлении идеального завтрака день за днем. Вес устройства составляет 3,5 кг, что делает его стабильным и устойчивым на любой поверхности.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF02PKEU розовый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность
1500
Основной цвет
розовый
Количество отделений
2
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматический выброс тостов
нет
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Smeg – это идеальное сочетание стиля и функциональности, выполненное в изысканном розовом цвете. Этот элегантный прибор станет ярким акцентом на вашей кухне. С двумя отделениями и возможностью приготовить до четырех тостов одновременно, он обеспечит вас вкусными и равномерно обжаренными тостами каждый раз. Корпус тостера изготовлен из прочного металла, что гарантирует долговечность и надежность устройства. Мощность тостера составляет 1500 Вт, благодаря чему он быстро нагревается и обжаривает хлеб до нужной степени. Регулировка степени обжаривания позволит вам выбрать идеальную текстуру для ваших тостов, а для большей безопасности и контроля предусмотрена кнопка отмены, которая остановит процесс в любой момент. Smeg позаботился и об удобстве использования: съемный поддон для крошек обеспечивает легкую чистку, а функция автоматического центрирования гарантирует, что ломтики хлеба всегда будут находиться в оптимальном положении для равномерной обжарки. Несмотря на отсутствие автоматического выброса тостов, легкое извлечение готовых ломтиков не составит труда благодаря продуманной конструкции. Произведенный в Китае и созданный под брендом Smeg, этот тостер не только украсит вашу кухню, но и станет надежным помощником в приготовлении идеального завтрака день за днем. Вес устройства составляет 3,5 кг, что делает его стабильным и устойчивым на любой поверхности.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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