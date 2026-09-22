Тостер Smeg TSF02PKEU розовый
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Характеристики
Описание товара Тостер Smeg TSF02PKEU розовый
Тостер Smeg – это идеальное сочетание стиля и функциональности, выполненное в изысканном розовом цвете. Этот элегантный прибор станет ярким акцентом на вашей кухне. С двумя отделениями и возможностью приготовить до четырех тостов одновременно, он обеспечит вас вкусными и равномерно обжаренными тостами каждый раз. Корпус тостера изготовлен из прочного металла, что гарантирует долговечность и надежность устройства. Мощность тостера составляет 1500 Вт, благодаря чему он быстро нагревается и обжаривает хлеб до нужной степени. Регулировка степени обжаривания позволит вам выбрать идеальную текстуру для ваших тостов, а для большей безопасности и контроля предусмотрена кнопка отмены, которая остановит процесс в любой момент. Smeg позаботился и об удобстве использования: съемный поддон для крошек обеспечивает легкую чистку, а функция автоматического центрирования гарантирует, что ломтики хлеба всегда будут находиться в оптимальном положении для равномерной обжарки. Несмотря на отсутствие автоматического выброса тостов, легкое извлечение готовых ломтиков не составит труда благодаря продуманной конструкции. Произведенный в Китае и созданный под брендом Smeg, этот тостер не только украсит вашу кухню, но и станет надежным помощником в приготовлении идеального завтрака день за днем. Вес устройства составляет 3,5 кг, что делает его стабильным и устойчивым на любой поверхности.
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Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
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