Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
980
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691761
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Описание товара Тостер KitchenAid 5KMT2109EBM матовый черный
Тостер KitchenAid с ручным управлением рассчитан на единовременное приготовление двух тостов.
Благодаря двум широким отверстиям и прочному металлическому корпусу он не только обеспечивает превосходную производительность, но и имеет эстетически привлекательный дизайн. Несмотря на разные формы и размеры хлеба, его можно использовать как для домашнего, так и для специально отобранного хлеба, обеспечивая равномерное поджаривание независимо от размера хлеба.
Тостер имеет 7 степеней поджаривания, которые можно регулировать специальным рычагом. Он позволяет регулировать степень прожарки именно по вашему вкусу - от светлой до золотистой.
Кроме того, он имеет высокий подъемный рычаг, который позволяет легко снять как большой, так и маленький пучок, обеспечивая удобное использование каждый день.
4 специальные функции:
Функция сохранения тепла.
Функция разогрева.
Функция размораживания.
Жарка идеальных бубликов.
Тостер KitchenAid с ручным управлением рассчитан на единовременное приготовление двух тостов.
Благодаря двум широким отверстиям и прочному металлическому корпусу он не только обеспечивает превосходную производительность, но и имеет эстетически привлекательный дизайн. Несмотря на разные формы и размеры хлеба, его можно использовать как для домашнего, так и для специально отобранного хлеба, обеспечивая равномерное поджаривание независимо от размера хлеба.
Тостер имеет 7 степеней поджаривания, которые можно регулировать специальным рычагом. Он позволяет регулировать степень прожарки именно по вашему вкусу - от светлой до золотистой.
Кроме того, он имеет высокий подъемный рычаг, который позволяет легко снять как большой, так и маленький пучок, обеспечивая удобное использование каждый день.
4 специальные функции:
Функция сохранения тепла.
Функция разогрева.
Функция размораживания.
Жарка идеальных бубликов.
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