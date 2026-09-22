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Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка

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Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка - фото 1
Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Hot Thoughts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка - фото 1
  • Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730422
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Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861112815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Hot Thoughts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hot Thoughts, WhisperI’lllistentohearit, Do I Have To Talk You Into It, First Caress, Pink Up, Can I Sit Next To You, I Ain't The One, Tear It Down, Shotgun, Us
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка

Spoon известны своей готовностью экспериментировать. Даже если они в первую очередь расширяют границы инди-рока, а не выходят за них. Группа из Остина «Hot Thoughts» представила в 2017 году свой самый смелый альбом на сегодняшний день. »Hot Thoughts» стала девятой студийной работой альтернативных и инди-рокеров и в то же время первой, в которой не используются акустические гитары. Это не значит, что группа отказывается от запоминающихся и мелодичных песен. Напротив: два пре-сингла "Hot Thoughts" и "Can I Sit Next To You" - абсолютно запоминающиеся мелодии, поразительно электронные, тяжелые гитарные, фанковые и танцевальные. Бритт Дэниел (вокал, гитара), Роб Поуп (бас), Джим Ино (ударные) и Алекс Фишель (клавишные, гитара) записали в общей сложности десять новых песен для «Hot Thoughts» в прошлом году вместе с продюсером Дэйвом Фридманном (The Flaming Lips, Mogwai, MGMT, Tame Impala). Впервые после «Kill The Moonlight» больше нет мультиинструменталиста Эрика Харви. Он покинул группу после их последнего мирового турне в 2014 году. Ложка в танцевальном электронном обличии? Это что-то новое, но оно им очень подходит. Доказательство называется «Горячие мысли».

Отзывы о товаре Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861112815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Hot Thoughts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hot Thoughts, WhisperI’lllistentohearit, Do I Have To Talk You Into It, First Caress, Pink Up, Can I Sit Next To You, I Ain't The One, Tear It Down, Shotgun, Us
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Spoon известны своей готовностью экспериментировать. Даже если они в первую очередь расширяют границы инди-рока, а не выходят за них. Группа из Остина «Hot Thoughts» представила в 2017 году свой самый смелый альбом на сегодняшний день. »Hot Thoughts» стала девятой студийной работой альтернативных и инди-рокеров и в то же время первой, в которой не используются акустические гитары. Это не значит, что группа отказывается от запоминающихся и мелодичных песен. Напротив: два пре-сингла "Hot Thoughts" и "Can I Sit Next To You" - абсолютно запоминающиеся мелодии, поразительно электронные, тяжелые гитарные, фанковые и танцевальные. Бритт Дэниел (вокал, гитара), Роб Поуп (бас), Джим Ино (ударные) и Алекс Фишель (клавишные, гитара) записали в общей сложности десять новых песен для «Hot Thoughts» в прошлом году вместе с продюсером Дэйвом Фридманном (The Flaming Lips, Mogwai, MGMT, Tame Impala). Впервые после «Kill The Moonlight» больше нет мультиинструменталиста Эрика Харви. Он покинул группу после их последнего мирового турне в 2014 году. Ложка в танцевальном электронном обличии? Это что-то новое, но оно им очень подходит. Доказательство называется «Горячие мысли».
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