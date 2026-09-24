Meat Loaf & Friends - Their Ultimate Collection (0194397130218) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
Their Ultimate Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 711498
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397130218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
Their Ultimate Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Dashboard Light, Dead Ringer For Love, Total Eclipse Of The Heart, Two Out If Three Ain't Bad, What's A Matter Baby, The Lost And Found, You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night), Bat Out Of Hell, We Belong To The Night, And Weep, Holding Out For A Hero, Rock And Roll Dreams Come Through
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Ultimate Collection (11)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Meat Loaf & Friends - Their Ultimate Collection (0194397130218) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dashboard Light, Dead Ringer For Love, Total Eclipse Of The Heart, Two Out If Three Ain't Bad, What's A Matter Baby, The Lost And Found, You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night), Bat Out Of Hell, We Belong To The Night, And Weep, Holding Out For A Hero, Rock And Roll Dreams Come Through
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397130218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
Their Ultimate Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Dashboard Light, Dead Ringer For Love, Total Eclipse Of The Heart, Two Out If Three Ain't Bad, What's A Matter Baby, The Lost And Found, You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night), Bat Out Of Hell, We Belong To The Night, And Weep, Holding Out For A Hero, Rock And Roll Dreams Come Through
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Ultimate Collection (11)
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dashboard Light, Dead Ringer For Love, Total Eclipse Of The Heart, Two Out If Three Ain't Bad, What's A Matter Baby, The Lost And Found, You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night), Bat Out Of Hell, We Belong To The Night, And Weep, Holding Out For A Hero, Rock And Roll Dreams Come Through
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Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Meat Loaf & Friends - Their Ultimate Collection (0194397130218) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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