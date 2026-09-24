Falco - Data De Groove (0190296357312) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
Data De Groove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 698670
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[190296357312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
Data De Groove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Neo Nothing - Post Of All, Expocityvisions, Charisma Kommando, Tanja P. Nicht Cindy C., Pusher Data De Groove, Alles Im Liegen, U.4.2.P.1. Club Dub, Bar Minor 7/11 (Jeanny Dry), Anaconda Mour
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Falco - Data De Groove (0190296357312) виниловая пластинка
Иоганн Ханс Хёльцель более известный под сценическим псевдонимом Фалько - австрийский музыкант, певец и композитор. Автор международных хитов: Rock Me Amadeus, Der Kommissar, Vienna Calling, Jeanny, The Sound of Musik, Coming Home (Jeanny Part II, One Year Later) и Out of the Dark, который вышел после смерти артиста в 1998 году. Песня Rock Me Amadeus достигла № 1 в чартах Billboard в 1986 году, став единственным исполнителем песен на немецком языке, чей хита занял первую строчку в хит-параде США. По данным его семьи, он продал 20 миллионов альбомов и 40 миллионов синглов, став самым продаваемым австрийским певцом всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[190296357312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
Data De Groove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Neo Nothing - Post Of All, Expocityvisions, Charisma Kommando, Tanja P. Nicht Cindy C., Pusher Data De Groove, Alles Im Liegen, U.4.2.P.1. Club Dub, Bar Minor 7/11 (Jeanny Dry), Anaconda Mour
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Иоганн Ханс Хёльцель более известный под сценическим псевдонимом Фалько - австрийский музыкант, певец и композитор. Автор международных хитов: Rock Me Amadeus, Der Kommissar, Vienna Calling, Jeanny, The Sound of Musik, Coming Home (Jeanny Part II, One Year Later) и Out of the Dark, который вышел после смерти артиста в 1998 году. Песня Rock Me Amadeus достигла № 1 в чартах Billboard в 1986 году, став единственным исполнителем песен на немецком языке, чей хита занял первую строчку в хит-параде США. По данным его семьи, он продал 20 миллионов альбомов и 40 миллионов синглов, став самым продаваемым австрийским певцом всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Falco - Data De Groove (0190296357312) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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