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Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка

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Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка - фото 1
Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Illusion
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка - фото 1
  • Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730399
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Illusion
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Love Goes On, Golden Thread, Love Is All, Mr. Pine, Face Of Yesterday, Past Orbits Of Dust
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Goes On, Golden Thread, Love Is All, Mr. Pine, Face Of Yesterday, Past Orbits Of Dust



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Illusion
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Love Goes On, Golden Thread, Love Is All, Mr. Pine, Face Of Yesterday, Past Orbits Of Dust
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Goes On, Golden Thread, Love Is All, Mr. Pine, Face Of Yesterday, Past Orbits Of Dust


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Renaissance - Illusion (coloured) (0889397884505) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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